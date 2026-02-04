В Беларуси новшества для водителей начинают действовать с февраля 2026 года

В Беларуси в феврале 2026-го начнут действовать новшества, касающиеся белорусских водителей и техосмотра авто.
Так, с 11 февраля вступят в силу изменения об административных процедурах, совершаемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан. В итоге для получения водительского удостоверения в Беларуси на основании зарубежных водительских прав нужно будет вместо теоретического экзамена сдать практический экзамен в ГАИ. Сдавать экзамен не будут только граждане России и граждане государств, которые подписали с Беларусью международные договоры о признании и обмене водительских удостоверений.
По инициативе Министерства обороны ввели норму, согласно которой при получении водительского удостоверения граждане в возрасте от 18 до 27 лет должны будут предоставить в регистрационное подразделение ГАИ справку из военкомата. Такой документ в ГАИ не нужно будет приносить только состоящим на постоянном консульском учете либо оформившим выезд на постоянное место жительства за пределами Беларуси. Выдавать справку, действующую шесть месяцев, будут бесплатно в течение одного рабочего дня в военкомате или органе госбезопасности.
Еще с 11 февраля в Беларуси изменится административная процедура по выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Теперь белорусским водителям не придется давать сотрудникам ГАИ на проверку разрешение. Проверить наличие документа и срок его действия госавтоинспектор сможет по электронным базам данных. Иметь при себе свидетельство о прохождении техосмотра в бумажном виде белорусам больше будет не обязательно.
Также для получения разрешения на допуск к дорожному движению больше не нужно будет предоставлять документ о внесении платы за данную административную процедуру. Но если плата за услугу не поступит, то «дазвол» не будет выдан. При желании также оформить бумажное разрешение можно будет на любой диагностической станции у специалиста предприятия «БЕЛТЕХОСМОТР», независимо от места прохождения техосмотра.
