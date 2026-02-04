В Беларуси новшества для водителей начинают действовать с февраля 2026 года

По инициативе Министерства обороны ввели норму, согласно которой при получении водительского удостоверения граждане в возрасте от 18 до 27 лет должны будут предоставить в регистрационное подразделение ГАИ справку из военкомата. Такой документ в ГАИ не нужно будет приносить только состоящим на постоянном консульском учете либо оформившим выезд на постоянное место жительства за пределами Беларуси. Выдавать справку, действующую шесть месяцев, будут бесплатно в течение одного рабочего дня в военкомате или органе госбезопасности.