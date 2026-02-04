«Живот увеличился, появилась одышка»: врачи не поверили глазам, увидев, что вызвало эти симптомы

Операция была сложной, потому что опухоль срослась с кишечником и мочевым пузырем. Но благодаря слаженной работе команды хирургов и анестезиолога все прошло успешно. Пациентку выписали всего через несколько дней. Вмешательство хоть и было плановым, медики не ожидали, что опухоль будет настолько большой. На практике такое случается крайне редко.