«Живот увеличился, появилась одышка»: врачи не поверили глазам, увидев, что вызвало эти симптомы

26-летняя девушка попала в больницу во время плановой госпитализации перед операцией. Жаловалась на то, что живот увеличился, появилась одышка, не получалось долго ходить и заниматься спортом. То, что обнаружили врачи, шокировало. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областной больницу, у пациентки нашли гигантскую кистому яичника диаметром 40 сантиметров!
— Опухоль была сопоставима с доношенной беременностью. Мы смогли сохранить все органы, так как пациентка молода и планирует детей. Удалили только саму кистому, сохранив возможность забеременеть, — рассказала врач-гинеколог Кристина Сушко.
Операция была сложной, потому что опухоль срослась с кишечником и мочевым пузырем. Но благодаря слаженной работе команды хирургов и анестезиолога все прошло успешно. Пациентку выписали всего через несколько дней. Вмешательство хоть и было плановым, медики не ожидали, что опухоль будет настолько большой. На практике такое случается крайне редко.
Кстати, недавно КП-Иркутск рассказала историю ефрейтора из Бурятии. За 2,5 года участия в спецоперации сибиряк вынес из-под огня и доставил в госпиталя более 50 сослуживцев. Также приходил на помощь раненым местным жителям и бойцам из других подразделений. Подробности здесь.