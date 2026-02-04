Тарифы выросли: жителей Башкирии неприятно удивили январские квитанции за ЖКУ

Взнос на капитальный ремонт для домов до шести этажей составляет 12,5 рубля за квадратный метр, для более высоких домов — 13,2 рубля за «квадрат». Эти ставки действуют с 1 мая 2025 года. При этом с 1 апреля 2026 года возможно следующее повышение: взнос может вырасти до 13,17 рубля для малоэтажных и до 13,91 рубля для многоэтажных домов, если соответствующее решение будет принято.