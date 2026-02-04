Тарифы выросли: жителей Башкирии неприятно удивили январские квитанции за ЖКУ

Жители Башкирии начали получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги, предоставленные в январе 2026 года. Сумма в платежных документах возросла по сравнению с декабрем из-за ежегодной индексации тарифов, которая в среднем составила 1,7%.
Согласно постановлению Госкомитета республики по тарифам, новые расценки на основные услуги выглядят следующим образом. Стоимость отопления от МУП УИС составляет 3191,38 рубля за Гкал, а от компании «БашРТС» — 3347,81 рубля за Гкал. Тариф на электроэнергию для домов без электроплит установлен на уровне 4,99 рубля за киловатт-час, с электроплитами — 3,49 рубля за кВт/ч.
Цена кубометра холодной воды составляет 40,53 рубля, водоотведение — 44,54 рубля, горячая вода — 40,53 рубля за кубометр. Тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов остался без изменений — 683,11 рубля за кубометр.
Взнос на капитальный ремонт для домов до шести этажей составляет 12,5 рубля за квадратный метр, для более высоких домов — 13,2 рубля за «квадрат». Эти ставки действуют с 1 мая 2025 года. При этом с 1 апреля 2026 года возможно следующее повышение: взнос может вырасти до 13,17 рубля для малоэтажных и до 13,91 рубля для многоэтажных домов, если соответствующее решение будет принято.
