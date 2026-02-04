В Тольятти начали серийный выпуск магниевых имплантов по контрактам

САМАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Тольяттинский государственный университет (ТГУ) начал серийное производство магниевых имплантов по договорам поставки для медицинской компании. Освоено серийное производство 60 видов медицинских спиц и винтов, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.
«На производстве ТГУ в коллаборации с ООО “Медицинская торговая компания” (МТК) начато контрактное производство спиц и винтов для биорезорбируемых (растворяющихся в организме человека — прим. ТАСС) имплантатов MgSorb из уникального магниевого сплава. Освоено серийное производство широкой номенклатуры медицинских изделий — 60 типоразмеров компрессионных и кортикальных винтов и спиц», — сообщили в вузе.
Как пояснили в университете, ранее номенклатура выпускаемых изделий была более узкой, они производились в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) благодаря участию в федеральной программе технологического лидерства «Приоритет-2030». Биорезорбируемые имплантаты поставляли по заказу МТК в ограниченных количествах для клинических испытаний. Теперь в ТГУ перешли от опытно-промышленного к серийному производству и контрактным поставкам по заказу партнера. Технопарк ТГУ планирует отгрузить МТК около 2 тыс. изделий в соответствии с контрактным договором в течение двух месяцев. Компания, в свою очередь, получит полноценный складской запас имплантов и будет их своевременно поставлять в медицинские учреждения России, что сократит время ожидания операций пациентами.
Ведущие клиники страны уже используют биорезорбируемые имплантаты при лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, в пластической и нейрохирургии. Имплантаты предназначены в первую очередь для лечения детей и пожилых пациентов, а также военнослужащих. В ТГУ добавили, что параллельно с серийным выпуском винтов и спиц ученые вуза уже начали создавать прототипы биорезорбируемых имплантатов пластинчатого типа. Такие изделия востребованы в хирургии кисти и стопы при сложных переломах.
О разработке.
Биорезорбируемый магниевый сплав разработали материаловеды ТГУ, вуз стал первым в стране производителем магниевых имплантатов для челюстно-лицевой хирургии и сращивания костей конечностей после повреждений и переломов. Биорезорбируемый имплантат MgSorb — это уникальный отечественный продукт, который получен из сплава, имеющего способность растворяться и утилизироваться организмом без вреда для здоровья. Помимо высокой биосовместимости, он обладает остеокондуктивным (способствующим образованию кости) эффектом и имеет тенденцию подавлять распространение инфекции. Первые пробные партии имплантов начали поставлять в больницы в конце 2024 года. Производитель планирует в 2026 году выпустить 18 тыс. магниевых имплантов, а в последующие годы увеличить объем выпуска имплантов до 30 тыс. штук.
До 2022 года растворимые магниевые имплантаты импортировали в Россию, собственного производства не было.