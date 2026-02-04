В Тольятти начали серийный выпуск магниевых имплантов по контрактам

Как пояснили в университете, ранее номенклатура выпускаемых изделий была более узкой, они производились в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) благодаря участию в федеральной программе технологического лидерства «Приоритет-2030». Биорезорбируемые имплантаты поставляли по заказу МТК в ограниченных количествах для клинических испытаний. Теперь в ТГУ перешли от опытно-промышленного к серийному производству и контрактным поставкам по заказу партнера. Технопарк ТГУ планирует отгрузить МТК около 2 тыс. изделий в соответствии с контрактным договором в течение двух месяцев. Компания, в свою очередь, получит полноценный складской запас имплантов и будет их своевременно поставлять в медицинские учреждения России, что сократит время ожидания операций пациентами.