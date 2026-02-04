Раскрыта роль микроокружения опухоли в развитии рецидивов рака груди

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские биологи обнаружили, что ключевую роль в развитии рецидивов трижды негативного рака груди играют сигнальные молекулы, которые вырабатываются не самой опухолью, а клетками соединительной ткани, входящими в состав ее микроокружения. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале Current Drug Therapy.
«Проведенный нами анализ показывает, что клетки соединительной ткани, присутствующие в микроокружении опухолей в молочных железах, являются основным источником сигнальной молекулы IGF2, способствующей выживанию и размножению опухолевых клеток. Это позволяет использовать ее в качестве биомаркера и терапевтической “мишени” для новых методов борьбы с рецидивами рака груди», — пишут исследователи.
Как объясняют ученые, примерно в 15−20% случаев клетки рака груди не обладают тремя ключевыми рецепторами, с которыми обычно соединяются ускоряющие их рост гормоны. Это не позволяет блокировать рост опухоли при помощи терапий, мешающих гормонам соединяться с этими рецепторами, а также подобные опухолевые клетки обычно сами по себе отличаются высоким уровнем агрессивности, что повышает шансы на рецидив и неблагоприятный прогноз.
Российские ученые заинтересовались тем, как на вероятность повторного появления опухоли влияют не только особенности в структуре ДНК клеток трижды негативного рака груди, но и то, как функционирует их микроокружение. Так биологи называют набор из клеток соединительной ткани, кровеносных сосудов и иммунных телец, которые окружают опухоль, снабжают ее кислородом и нутриентами и скрывают от внимания остального организма.
Для раскрытия ее роли в рецидивах рака груди российский исследователь Максим Шкурников и его коллеги проанализировали то, какие гены активны в клетках опухоли и ее окружении, и сопоставили эту информацию с клиническими данными пациенток. Особое внимание они уделили гену IGF2, который отвечает за выработку одноименного сигнального белка, стимулирующего рост опухолевых клеток.
Оказалось, что основным источником белка IGF2 служили не опухолевые клетки, а соседние с ними клетки соединительной ткани. Эти же тельца вырабатывали еще одну белковую цепочку, IGFBP6, которая нейтрализует молекулы IGF2 и тем самым замедляет размножение раковых клеток. Нарушение баланса между этими пептидами повышает шанс рецидива и приводит к ускоренному росту вторичной опухоли, чем можно пользоваться для более точной оценки рисков, а также при разработке новых терапий от трижды негативного рака груди, подытожили исследователи.
О раке груди.
Рак груди поражает примерно 2,1 млн женщин каждый год и уносит жизни около 630 тыс. пациенток. Как правило, большинство больных выживает при своевременной диагностике и удалении опухоли, однако иногда раковые клетки успевают «сбежать» из новообразования и породить метастазы. Их развитие сильно снижает вероятность выживания женщины — в среднем, от метастазов гибнет больше половины пациенток с подобным диагнозом.