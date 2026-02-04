Раскрыта роль микроокружения опухоли в развитии рецидивов рака груди

Оказалось, что основным источником белка IGF2 служили не опухолевые клетки, а соседние с ними клетки соединительной ткани. Эти же тельца вырабатывали еще одну белковую цепочку, IGFBP6, которая нейтрализует молекулы IGF2 и тем самым замедляет размножение раковых клеток. Нарушение баланса между этими пептидами повышает шанс рецидива и приводит к ускоренному росту вторичной опухоли, чем можно пользоваться для более точной оценки рисков, а также при разработке новых терапий от трижды негативного рака груди, подытожили исследователи.