Население Аксая должно вырасти после комплексного развития территорий

Население Аксая должно увеличиться при реализации планов по комплексному развитию территорий (КРТ). Ранее о подготовке соответствующих проектов сообщали донские власти.
Также летом 2025 года на площадке ПМЭФ-2025 было подписано соглашение о КРТ до конца 2032 года в районе ТРЦ «Мега». Тогда говорилось, что на выбранных под застройку замлях одновременно с многоквартирными жилыми домами собираются возвести два детсада, школу, станцию скорой медпомощи и пожарное депо.
Добавим, по информации региональных властей, в 2025 году в рамках программы комплексного развития территорий на Дону возвели 300 тысяч квадратных метров жилья, и это составило 10% от всей площади КРТ-застройки в стране.
