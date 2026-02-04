В крымских музеях и театрах ввели QR-код для льгот

Об этом сообщила первый замминистра культуры республики Ольга Бурова. По ее словам, теперь участникам специальной военной операции, членам их семей и многодетным больше не нужно носить с собой бумажные документы — достаточно телефона с подтвержденным профилем на «Госуслугах». Цифровые технологии сегодня активно используются в сфере культуры. Начался этот процесс еще с Пушкинской карты, когда можно было с электронным билетом прийти в учреждение, отсканировать билет и зайти. Сегодня расширяется перечень категорий, которые могут прийти с электронными документам, — отметила замминистра.
Она рассказала, что механизм простой: цифровой ID с QR-кодом хранится в мобильном телефоне. Его можно показать на кассе музея или театра, сотрудник сканирует код и сразу выдает льготный билет. Как отметила Бурова, раньше нередко случалось, что посетители забывали бумажные документы и из-за этого не могли воспользоваться положенной льготой. Теперь эта проблема фактически снята.
К проекту уже подключили все республиканские учреждения культуры — 15 музеев, пять театров и две киноконцертные организации. Для этого закупили необходимое оборудование, сотрудники прошли обучение и инструктаж. Информацию о новой возможности разместили на официальных сайтах учреждений и в социальных сетях, а цифровой ID официально включили в перечень документов, подтверждающих право на льготы. Для получения QR-кода необходимо зарегистрироваться на «Госуслугах» и подтвердить свою личность. Есть несколько вариантов: если раньше вы уже получали загранпаспорт или водительское удостоверение с биометрией, то программа автоматически формирует QR-код цифрового ID. А если биометрии нет, то данные необходимо дополнительно подтвердить, — рассказала Бурова. При этом она уточнила, что для показа QR-кода необходим интернет, поэтому посетителям, в условиях периодического замедления подключения, рекомендуют подготовиться заранее и сделать снимок экрана.
Насколько эта услуга востребована, рассказал заместитель руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Крыму, ветеран СВО Дмитрий Воронин. По его словам, участники спецоперации активно посещают театры, музеи и другие культурные площадки, а электронный формат делает получение льгот максимально удобным. Не нужно носить с собой бумажные документы, не нужно брать билеты заранее — ты просто показываешь телефон, где есть госуслуги, и этого достаточно, — отметил Воронин. Он добавил, что оформление цифрового ID заняло у него около пяти минут: система автоматически подтянула данные из загранпаспорта и уже прошла проверку при приобретении билета в театре.