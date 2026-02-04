Омские приставы добились от нерадивой мамы долгов по алиментам в пользу ребенка

Ленинский райсуд Омска вынес решение по уголовному делу 33-летней жительницы города, которая обвинялась в умышленном уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Согласно вердикту, подсудимая освобождена от уголовной ответственности в связи с полным погашением долга по алиментам, сообщила пресс-служба областного УФССП.
История началась еще в 2022 году, когда 13-летняя девочка оказалась не нужна своим родителям. Ни мать, ни отец не занимались воспитанием дочери, вели асоциальный образ жизни, в итоге ребенок оказался в детдоме.
Согласно решению суда, мать лишена родительских прав и обязана к выплате алиментов 1/ 4 от всех видов заработка и иного дохода.
"Уточним: в подобных случаях, когда ребенок остается не у отца или матери, а в детском доме, алименты по закону платят даже не государству на содержание отпрыска, а на его личный накопительный счет в банке, а затем он их получит сам в момент своего совершеннолетия.
В судебном заседании ребенок от обиды на мать не возражала против лишения последней родительских прав. В суде девочка подтвердила, что за все время нахождения в детском доме мать ни разу не навестила ее, не звонила, подарков не передавала", — добавили в ведомстве.
Судебный пристав-исполнитель пытался призвать омичку к выполнению родительских обязанностей, но та не скучала по ребенку, общение с ним не поддерживала и регулярно находила причины, по которым не платила алименты.
После привлечения к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП в виде обязательных работ нерадивая мать легкомысленно отнеслась к назначенному ей наказанию и снова не принимала мер к погашению долга.
В результате размер задолженности превысил 400 000 рублей.
Когда дознаватель возбудил уголовное дело по статье 157 УК РФ, женщина решила, что общение с ребенком нужно все же восстановить. Она созвонилась с дочерью, которая уже была студенткой колледжа, попросила у нее прощения. Так и стали восстанавливаться когда-то утраченные отношения «отцов и детей». В данном случае, конечно, «матерей».
В ходе суда гражданка пояснила, что работает неофициально на производстве корпусной мебели, зарплату там получает. Осознав, что кроме матери ребенку помочь некому, раскаиваясь в содеянном, женщина из своих накоплений, в полном объеме, погасила долг, чуть точнее он составлял уже около 450 000 рублей.
«По ходатайству адвоката суд принял решение об освобождении подсудимой от уголовной ответственности и прекратил уголовное дело, согласно примечанию 3 ст. 157 УК РФ. В связи с полным погашением задолженности судебный пристав-исполнитель окончил исполнительное производство», — добавили приставы.
Сейчас мать и дочь поддерживают добрые отношения, регулярно созваниваются по телефону, после учебы дочь на выходные приезжает в гости к маме, та ныне принимает активное участие в жизни своего ребенка.
