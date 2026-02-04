«Более 900 отключений электричества, аварии на теплотрассах». Глава МЧС доложил Лукашенко о ситуации в Беларуси из-за сильных морозов

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом главу МЧС Вадима Синявского из-за ситуации в стране в связи с сильными морозами, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, в среду, 4 февраля, глава МЧС сказал белорусскому лидеру о ситуации в стране на фоне усиления морозов и сложных погодных условий.
Прежде всего, Лукашенко поинтересовался работой систем тепло- и водоснабжения в жилом секторе, на объектах экономики и сельского хозяйства. Одной из главных задач он назвал оперативное устранение последствий в случае ЧС. Здесь глава республики сказал о координирующей роли МЧС в этом процессе среди других госорганов.
В свою очередь Синявский сказал, что все вопросы по устранению последствий аварий на объектах теплоснабжения по стране решены. Он добавил, что на устранение аварий уходило, как правило, не более суток, кроме повреждения теплотрассы в Минске, когда на это ушло несколько дней.
Также в период 30-градусных морозов в Беларуси зафиксировали более 900 случаев отключения электроэнергии. Подача электричества оперативно восстанавливалась.
Кроме того, во время разговора Александр Лукашенко высказался об обеспечении пожарной безопасности, акцентируя на профилактике гибели людей. Глава МЧС сказал, что в Беларуси, к сожалению, увеличилось число погибших на пожарах, в том числе из-за сложных погодных условий. Но добавил, что все службы МЧС перевели на особые условия функционирования.
— Проводятся регулярные проверки готовности техники и личного состава, диспетчерских служб, — объяснил Синявский.
