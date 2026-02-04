«Более 900 отключений электричества, аварии на теплотрассах». Глава МЧС доложил Лукашенко о ситуации в Беларуси из-за сильных морозов

В свою очередь Синявский сказал, что все вопросы по устранению последствий аварий на объектах теплоснабжения по стране решены. Он добавил, что на устранение аварий уходило, как правило, не более суток, кроме повреждения теплотрассы в Минске, когда на это ушло несколько дней.