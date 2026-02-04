Конструкторы Аникин и Мосеев получили премию президента РФ за космические батарейки

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. академика А. А. Бочвара Александр Аникин и Павел Мосеев стали лауреатами премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Об этом сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко на пресс-конференции в ТАСС.