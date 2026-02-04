В Башкирии три человека заразились бешенством

Такой диагноз предварительно выставлен жителю Сибая, детям из Стерлитамака и Уфы. Все они получают необходимое лечение, сообщили «Башинформу» в Республиканской клинической инфекционной больнице.
В медучреждении напомнили, что признаки бешенства проявляются у человека не сразу. Инкубационный период может быть от 1 до 3 месяцев. Когда болезнь переходит в активную фазу, она практически всегда ведет к летальному исходу, поэтому критически важно начать вакцинацию до появления первых признаков.
На первой стадии могут появиться зуд, тянущая боль, жжение или покалывание в месте уже зажившего укуса, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота. Человек может испытывать беспричинный страх, тревогу, депрессию, бессонницу.
При наступлении самой характерной фазы, стадии возбуждения, проявляются боязнь воды, обильное слюнотечение, приступы агрессии, аэрофобия и фотофобия — судороги от дуновения воздуха в лицо или яркого света.
В РКИБ отметили, что Башкирия является природным очагом бешенства. В этом году карантин уже объявлен во многих районах (Стерлитамакский, Баймакский, Иглинский, Караидельский, Кугарчинский, Абзелиловский). Переносчиками могут быть не только лисы, но и домашние коты, собаки, ежи и даже купленные «с рук» питомцы без ветпаспорта.
Вирус передается через слюну при укусах, царапинах или попадании на слизистые (глаза, рот) и открытые раны.
Если вас укусило или поцарапало животное, срочно и тщательно промойте рану мыльным раствором, затем водой и перекисью водорода. Края обработайте 5% йодом. Затем экстренно обратитесь в травмпункт. Экстренная прививка и иммуноглобулин — единственное спасение об бешенства. Оптимально сделать вакцину в первые 24 часа, но не позднее 14 дней.
