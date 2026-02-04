В Башкирии три человека заразились бешенством

В РКИБ отметили, что Башкирия является природным очагом бешенства. В этом году карантин уже объявлен во многих районах (Стерлитамакский, Баймакский, Иглинский, Караидельский, Кугарчинский, Абзелиловский). Переносчиками могут быть не только лисы, но и домашние коты, собаки, ежи и даже купленные «с рук» питомцы без ветпаспорта.