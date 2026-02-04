Ученые прогнозируют начало возмущений магнитного поля Земли 5 февраля

«Причина в том, что центры солнечной активности только вчера вышли в зону влияния на Землю, и планета, как ожидается, пока будет лишь задета краями ушедших с Солнца в предыдущий период выбросов плазмы. Основная их масса пройдет мимо планеты», — уточнили специалисты.