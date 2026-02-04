Ричмонд
Ученые прогнозируют начало возмущений магнитного поля Земли 5 февраля

При этом магнитные бури пока ожидаются слабые.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Первые возмущения магнитного поля Земли, связанные с последствиями высокой вспышечной активности на Солнце, ожидаются 5 февраля. При этом магнитные бури пока прогнозируются слабые, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«К Земле завтра должны начать приходить первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на исключительно высокий уровень вспышечной активности, «магнитные бури пока ожидаются слабыми».

«Причина в том, что центры солнечной активности только вчера вышли в зону влияния на Землю, и планета, как ожидается, пока будет лишь задета краями ушедших с Солнца в предыдущий период выбросов плазмы. Основная их масса пройдет мимо планеты», — уточнили специалисты.