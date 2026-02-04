Гранты РНФ помогли создать основу для первых российских фотонных трансиверов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Реализуемые в рамках грантов Российского научного фонда (РНФ) прикладные проекты в области фотоники образовали научно-технологическую основу для создания и производства в России первых отечественных фотонных трансиверов и других устройств, используемых в работе систем оптической связи. Об этом сообщил глава РНФ Владимир Беспалов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«На данный момент фондом было поддержано 20 проектов по направлению фотоники, в рамках которых были разработаны технологии, материалы и элементы оборудования, применяемого в этой области. Можно говорить, что была создана основа для разработки технологий отечественных фотонных устройств, таких как трансиверы, на базе отечественной элементной базы», — сказал Беспалов.
Также он отметил, что фонд активно развивает другие передовые направления в области микроэлектроники и высоких технологий, на реализацию которых РНФ было выделено свыше 6,8 млрд рублей. При реализации этих проектов были созданы существенные технологические заделы, которые сыграют важную роль при создании промышленных образцов электронных устройств, подытожил Беспалов.