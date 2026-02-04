Гранты РНФ помогли создать основу для первых российских фотонных трансиверов

«На данный момент фондом было поддержано 20 проектов по направлению фотоники, в рамках которых были разработаны технологии, материалы и элементы оборудования, применяемого в этой области. Можно говорить, что была создана основа для разработки технологий отечественных фотонных устройств, таких как трансиверы, на базе отечественной элементной базы», — сказал Беспалов.