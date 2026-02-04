В Бодайбо пострадавшие от аварии боятся остаться без тепла и воды до весны

Однако по данным на 4 февраля, тепло начали подавать в жилые дома по улице Садовая, в третью школу и корреляционное учебное учреждение. При этом мэр города Евгений Юмашев попросил людей воздержаться от обильного пользования водой. Дело в том что, основной водовод ещё не запущен и это может привести к сбоями на котельных. Также для пострадавших открыли баню. Ее можно посещать бесплатно каждый день, кроме понедельника.