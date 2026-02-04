Более 1280 жителей Омской области старше 60 лет нашли работу в 2025 году

Свыше 1280 жителей Омской области в возрасте 60 лет и старше получили трудоустройство в 2025 году благодаря работе Кадрового центра «Работа России». Специалисты службы занятости подобрали для соискателей «серебряного возраста» вакансии водителей, трактористов, операторов котельных, слесарей-ремонтников, диспетчеров и делопроизводителей.
По данным регионального ведомства, люди старшего поколения чаще выбирают стабильные и менее физически сложные виды деятельности. При этом соискатели охотно проходят переподготовку, осваивают цифровые инструменты и адаптируются к современным требованиям рынка труда. Работодатели отмечают высокую надежность, ответственность и лояльность сотрудников старшего возраста.
«Соискатели в возрасте 60 лет и старше могут пройти бесплатное профессиональное обучение по региональной программе, а также в рамках национального проекта “Кадры”. Карьерные консультанты адресно подбирают программы обучения с учетом уровня образования и возможности работать по приобретаемой квалификации», — отметила первый заместитель директора Кадрового центра Омской области Татьяна Цой.
Предпенсионеры и пенсионеры могут оформить заявку на получение мер поддержки дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России» или лично обратиться в ближайший Кадровый центр в зону цифровых сервисов. За консультацией по мерам государственной поддержки можно обратиться по бесплатному телефону 8 800 101 92 02.
Ранее мы писали, что журналистка «КП-Омск» потеряла дорогие реликвии при пересылке через маркетплейс.