Более 1280 жителей Омской области старше 60 лет нашли работу в 2025 году

«Соискатели в возрасте 60 лет и старше могут пройти бесплатное профессиональное обучение по региональной программе, а также в рамках национального проекта “Кадры”. Карьерные консультанты адресно подбирают программы обучения с учетом уровня образования и возможности работать по приобретаемой квалификации», — отметила первый заместитель директора Кадрового центра Омской области Татьяна Цой.