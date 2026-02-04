Банк вызвал милицию из-за подозрительной операции белоруски на 20 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Так, в Минске из банка позвонили в милицию и сказали, что взволнованная молодая женщина хочет перевести на иностранный счет около 20 тысяч белорусских рублей.
Правоохранители на месте выяснили, что изначально 19-летней минчанке позвонил будто бы курьер маркетплейса и сказал о доставке товаров, ее попросили назвать код из СМС для подтверждения. А потом уже перезвонил другой мошенник, представившийся «правоохранителем». Минчанку напугали тем, что ей грозит уголовная ответственность за общение со злоумышленниками и сказали следовать всем инструкциям.
Минчанка взяла все деньги, что у нее были, а затем по заданию куратора еще забрала сбережения родителей у 17-летней жертвы обмана. В момент, когда она должна была зачислить все деньги злоумышленникам, ее остановил банковский работник.
— Деньги изъяты и будут возвращены законным владельцам, — уточнили в пресс-службе.
Между тем в Могилеве жуткие детские воспоминания помогли посадить на 16 лет убийцу, оправданного в 2005 году: «Главный свидетель — 4-летний мальчик».
Также мы писали, что около 230 летучих мышей проникли в кабинет русского языка в гимназии в Солигорске: «Стоял неприятный запах и писк, слышались звуки возни».
Тем временем СОБР и ОМОН по одному делу задержали шестерых белорусов, которым грозит по 20 лет тюрьмы: «Задержанным от 18 до 53 лет».