Банк вызвал милицию из-за подозрительной операции белоруски на 20 тысяч рублей

Правоохранители на месте выяснили, что изначально 19-летней минчанке позвонил будто бы курьер маркетплейса и сказал о доставке товаров, ее попросили назвать код из СМС для подтверждения. А потом уже перезвонил другой мошенник, представившийся «правоохранителем». Минчанку напугали тем, что ей грозит уголовная ответственность за общение со злоумышленниками и сказали следовать всем инструкциям.