В УрФУ синтезировали соединение, способное останавливать рост опухоли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали новые химические соединения, способные останавливать рост опухоли, не уничтожая ее клетки, а «замораживая» их деление. Эти вещества могут лечь в основу противоопухолевых лекарств будущего, сообщили в отделе научных коммуникаций вуза.
«Научный коллектив центра химико-фармацевтических технологий УрФУ синтезировал вещества, которые могут открыть дорогу к лекарствам нового поколения в борьбе с онкологическими заболеваниями — более безопасным и целенаправленным. Новые соединения избирательно воздействуют на определенные типы опухолевых клеток и работают по принципу подавления деления клеток, а не их немедленного уничтожения», — говорится в сообщении.
Исследователи протестировали новые соединения на клетках глиобластомы — рака мозга, рака мочевого пузыря, рака легких, а также на здоровых клетках почек человека. Одно из веществ показало цитостатический эффект — оно не убивает опухоль, как классическая химиотерапия, а блокирует ее рост, останавливая деление клеток. С помощью компьютерного моделирования ученые выявили вероятную мишень — белок CDK2 — циклинзависимая киназа-2, играющий ключевую роль в регуляции клеточного цикла. Блокировка этого белка и объясняет «замораживающее» действие соединения.
По словам доцента центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константина Саватеева, которые приводят в сообщении, большинство синтезированных веществ подавляли рост опухолевых клеток, но оказывались токсичными и для здоровых. Однако два соединения проявили селективность — они действовали только на клетки рака мочевого пузыря и глиобластомы. Ученые подчеркивают, что создание таких таргетных препаратов особенно актуально, потому что современная химиотерапия часто повреждает здоровые ткани, вызывая тяжелые побочные эффекты, а опухоли со временем вырабатывают устойчивость к лекарствам. При успешном прохождении всех этапов испытаний новый препарат может появиться на российском рынке через 7−10 лет.