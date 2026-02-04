В УрФУ синтезировали соединение, способное останавливать рост опухоли

По словам доцента центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константина Саватеева, которые приводят в сообщении, большинство синтезированных веществ подавляли рост опухолевых клеток, но оказывались токсичными и для здоровых. Однако два соединения проявили селективность — они действовали только на клетки рака мочевого пузыря и глиобластомы. Ученые подчеркивают, что создание таких таргетных препаратов особенно актуально, потому что современная химиотерапия часто повреждает здоровые ткани, вызывая тяжелые побочные эффекты, а опухоли со временем вырабатывают устойчивость к лекарствам. При успешном прохождении всех этапов испытаний новый препарат может появиться на российском рынке через 7−10 лет.