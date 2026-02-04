6 тысяч тонн снега вывезли в Ростове

Коммунальные службы вывезли в Ростове-на-Дону 6 тысяч тонн снега. Работы продолжаются. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.
Прошедшей ночью в донской столице задействовали 256 единиц техники, в том числе 68 комбинированных дорожных машин. Дополнительно для ускорения вывоза снега привлекли 139 машин.
— Есть ряд еще не полностью расчищенных участков: проспект Буденновский, улица 56-ой Армии, улица Дачная, площадь 2-ой Пятилетки. Поставлена задача повысить качество работ и оперативно устранить все недочеты, — добавил Александр Скрябин.
Днем 4 февраля в Ростове работают 118 снегоуборочных машин и 450 уборщиков.
