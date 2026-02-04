Ричмонд
Уфимцы могут бесплатно получить земельный участок: стало известно, как именно

Уфимцам предоставили возможность бесплатно получить участок земли.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе утвержден новый административный регламент, который устанавливает единый порядок постановки граждан на учет для получения земельных участков в собственность бесплатно. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Документ детально прописывает процедуру оказания муниципальной услуги для граждан, желающих получить землю под индивидуальное жилищное строительство. В нем определены категории лиц, имеющих право на участок, исчерпывающий перечень необходимых документов и конкретные сроки рассмотрения заявлений.

На бесплатное предоставление земли могут претендовать несколько категорий уфимцев. В их числе граждане, состоящие на учете как нуждающиеся в жилье, молодые семьи (где возраст супругов не превышает 35 лет), неполные молодые семьи с детьми, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также участники специальной военной операции и члены их семей. Важным условием является постоянное проживание на территории городского округа Уфа не менее трех лет. Услуга предоставляется безвозмездно, государственная пошлина не взимается.

Подать заявление можно несколькими способами: лично в Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы, через любой офис многофункционального центра, по почте или в электронном виде через Единый портал государственных услуг, либо Региональный портал госуслуг Башкирии.

