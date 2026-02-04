Уфимцы могут бесплатно получить земельный участок: стало известно, как именно

На бесплатное предоставление земли могут претендовать несколько категорий уфимцев. В их числе граждане, состоящие на учете как нуждающиеся в жилье, молодые семьи (где возраст супругов не превышает 35 лет), неполные молодые семьи с детьми, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также участники специальной военной операции и члены их семей. Важным условием является постоянное проживание на территории городского округа Уфа не менее трех лет. Услуга предоставляется безвозмездно, государственная пошлина не взимается.