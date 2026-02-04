«Разбор полетов» после снегопада: Юрий Слюсарь ждет от Минтранса имен виновных в заторах.
Губернатор Юрий Слюсарь отвел региональному Минтрансу неделю на детальный аудит транспортного коллапса в Ростове. Глава региона поручил пошагово разобрать причины сбоев, выяснить, почему буксовали регламенты, и установить персональную ответственность.
Несмотря на 514 единиц техники, вышедших на улицы в разгар стихии (40% месячной нормы осадков), город сковали пробки. Чтобы ситуация не повторилась, губернатор распорядился проработать запрет на въезд большегрузов во время метелей. Также необходимо заранее выставлять тягачи на проблемных подъемах для помощи фурам. Пересмотреть работу диспетчерских служб оперативного реагирования.
«Из-за тёплой погоды последних лет многие расслабились. Необходимо мобилизоваться. Изучим положительный опыт соседних регионов, которые не допустили коллапсов, и внедрим лучшие практики в нашу работу», — резюмировал Юрий Слюсарь.