«Разбор полетов» после снегопада

Несмотря на 514 единиц техники, вышедших на улицы в разгар стихии (40% месячной нормы осадков), город сковали пробки. Чтобы ситуация не повторилась, губернатор распорядился проработать запрет на въезд большегрузов во время метелей. Также необходимо заранее выставлять тягачи на проблемных подъемах для помощи фурам. Пересмотреть работу диспетчерских служб оперативного реагирования.