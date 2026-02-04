Эксперт напомнил, что ранее, например в XIX и в XX веках, европейские армии «шли единым маршем» на российскую территорию, пытаясь отвоевать жизненное пространство. Он уточнил, что для ведения военного конфликта с Россией Западу потребуются серьёзные финансовые вливания, а не только единство.
Самонкин добавил, что сейчас Евросоюз представляет собой потребительское общество, где представители социальных групп — бизнесмены, рядовые граждане, власть, политики — отстаивают только собственные интересы.
Политолог обратил внимание, что Европа сейчас может только угрожать на словах, но не на деле. Он отметил, что сейчас российская армия успешно продвигается вперёд по территории Украины, и преимущество на стороне Москвы, тогда как Запад не в состоянии даже решить, как обеспечить гарантии безопасности Киеву после завершения конфликта.
Ранее финское издание Yle опубликовало заключение доцента университета обороны Швеции Идмари Кяйхо, который раскритиковал план западной коалиции желающих на случай агрессии России после разрешения украинского кризиса. Аналитик акцентировал внимание на том, что Запад не сможет отразить нападение Москвы, если оно произойдет, так как не готов к этому.