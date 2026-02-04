Ричмонд
Политолог объяснил, почему НАТО не решается воевать с Россией

Североатлантический альянс не решится на вступление в прямой конфликт с Россией, потому что сейчас является разрозненным сообществом, не имеющим лидера. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Страны НАТО, с одной стороны, должны были развязать третью мировую войну за территорию Украины, а на практике на это не решаются. Они прекрасно понимают, что нет единой платформы, нет единого кулака, нет единого сплочённого лидера», — объяснил аналитик NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что ранее, например в XIX и в XX веках, европейские армии «шли единым маршем» на российскую территорию, пытаясь отвоевать жизненное пространство. Он уточнил, что для ведения военного конфликта с Россией Западу потребуются серьёзные финансовые вливания, а не только единство.

Самонкин добавил, что сейчас Евросоюз представляет собой потребительское общество, где представители социальных групп — бизнесмены, рядовые граждане, власть, политики — отстаивают только собственные интересы.

Политолог обратил внимание, что Европа сейчас может только угрожать на словах, но не на деле. Он отметил, что сейчас российская армия успешно продвигается вперёд по территории Украины, и преимущество на стороне Москвы, тогда как Запад не в состоянии даже решить, как обеспечить гарантии безопасности Киеву после завершения конфликта.

Ранее финское издание Yle опубликовало заключение доцента университета обороны Швеции Идмари Кяйхо, который раскритиковал план западной коалиции желающих на случай агрессии России после разрешения украинского кризиса. Аналитик акцентировал внимание на том, что Запад не сможет отразить нападение Москвы, если оно произойдет, так как не готов к этому.

