Политолог объяснил, почему НАТО не решается воевать с Россией

Политолог обратил внимание, что Европа сейчас может только угрожать на словах, но не на деле. Он отметил, что сейчас российская армия успешно продвигается вперёд по территории Украины, и преимущество на стороне Москвы, тогда как Запад не в состоянии даже решить, как обеспечить гарантии безопасности Киеву после завершения конфликта.