Юрист ответил на вопрос, можно ли самому убирать снег с крыши

«Чистить крышу от снега инициативно в целом можно, но важно помнить, она относится к общему имуществу, а порядок доступа и работ определяет управляющая организация, ТСЖ или ЖСК. Самовольные действия, связанные с проникновением через закрытые технические помещения, срывом запорных устройств, вскрытием замков, вмешательством в инженерное оборудование, создают основания для претензий и в отдельных случаях для административной ответственности. На практике вас могут просто не пустить на крышу и формально будут правы: уборка снега с кровли относится к работам повышенной опасности (работы на высоте) и требует соблюдения правил охраны труда», — сказал Салкин онлайн-изданию NEWS.ru.