Эксперт рассказал о недостатках дешевой штукатурки

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Производители дешевой штукатурки часто экономят на компонентах, туда нередко добавляют токсичные компоненты, рассказал порталу NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев.
«Сухие строительные смеси, такие как штукатурки, стяжки, плиточные клеи, от неизвестных производителей или явно контрафактные часто подделывают. Производители экономят на основных компонентах и добавляют непредсказуемые химические пластификаторы и присадки. В итоге вы получаете не только трескающуюся и осыпающуюся поверхность, но и постоянный источник пыли. Там могут содержаться вредные вещества», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что качество смеси является основой долговечности любого покрытия, на этом нельзя экономить.