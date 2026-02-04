Эксперт рассказал о недостатках дешевой штукатурки

«Сухие строительные смеси, такие как штукатурки, стяжки, плиточные клеи, от неизвестных производителей или явно контрафактные часто подделывают. Производители экономят на основных компонентах и добавляют непредсказуемые химические пластификаторы и присадки. В итоге вы получаете не только трескающуюся и осыпающуюся поверхность, но и постоянный источник пыли. Там могут содержаться вредные вещества», — сказал он.