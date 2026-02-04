Ричмонд
Татарстанские педагоги получат федеральные выплаты за классное руководство

Работа ведется в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники».

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в 2026 году педагоги начнут получать ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Выплаты будут осуществляться в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники», который является частью национального проекта «Молодежь и дети».

Финансирование на эти цели поступит из федерального бюджета. Как следует из соглашений, заключенных между республикой и Министерством просвещения России, общая сумма составит 3,3 миллиарда рублей.

Большая часть средств, а именно 3 миллиарда рублей, предназначена для педагогов государственных и муниципальных школ. Преподаватели государственных профессиональных образовательных организаций, таких как колледжи и техникумы, получат 277,9 миллиона рублей.

Напомним, в Казани до среды продлили действие плана «Буран». Он был введен из-за аномальных снегопадов.