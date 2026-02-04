Школы девяти районов Волгоградской области перевели на дистант из-за мороза

В Волгоградской области с 4 по 6 февраля прогнозируют пик лютых морозов: до −35 градусов ночью и −20 градусов днем. Чтобы ученики не отморозили носы по дороге на занятия, школы Волжского и еще восьми районов региона частично перевели на дистанционное обучение, сообщили в региональном комитете образования.
— Частично на дистанционное обучение переведены отдельные школы или классы в 9 муниципалитетах: Алексеевский, Камышинский, Котовский, Ленинский, Нехаевский, Старополтавский, Урюпинский, Фроловский и Волжский. Школы остальных районов работают штатно, — рассказали в ведомстве о ситуации на 4 февраля.
Как долго школьники не будут ходить в школу, определят чиновники на местах. Каждый день ситуация будет меняться.
Нормативы для отмены занятий в школах из-за морозов устанавливают сами муниципалитеты. Связано это с тем, что на север области климат сильно отличается от южных районов. А разница температур за сутки может превышать 10 градусов.
— Решения об отмене занятий в районах принимаются самостоятельно — единых нормативов, регламентирующих отмену занятий в зависимости от погодных условий, нет.