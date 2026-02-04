Школы девяти районов Волгоградской области перевели на дистант из-за мороза

В Волгоградской области с 4 по 6 февраля прогнозируют пик лютых морозов: до −35 градусов ночью и −20 градусов днем. Чтобы ученики не отморозили носы по дороге на занятия, школы Волжского и еще восьми районов региона частично перевели на дистанционное обучение, сообщили в региональном комитете образования.