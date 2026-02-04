В Самарской области ушел из жизни краевед Юрий Рощевский

В Самарской области сообщили о смерти краеведа, эколога и этнографа Юрия Рощевского. Информацию опубликовали в Самарском областном отделении Русского географического общества.
— Юрий Рощевский был человеком с глубокими познаниями и неугасимой энергией, посвятившим свою жизнь науке и родному краю. Он посвятил долгие годы своей жизни исследованию и защите уникальной природы Самарской Луки. Именно он стоял у истоков создания этого заповедника, и его вклад в его становление трудно переоценить, — отметили в сообщении.
Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Рощевского.