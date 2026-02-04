Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области ушел из жизни краевед Юрий Рощевский

В Самарской области простятся с ученым-экологом Юрием Рощевским.

Источник: Самарское областное отделение Русского географического общества

В Самарской области сообщили о смерти краеведа, эколога и этнографа Юрия Рощевского. Информацию опубликовали в Самарском областном отделении Русского географического общества.

— Юрий Рощевский был человеком с глубокими познаниями и неугасимой энергией, посвятившим свою жизнь науке и родному краю. Он посвятил долгие годы своей жизни исследованию и защите уникальной природы Самарской Луки. Именно он стоял у истоков создания этого заповедника, и его вклад в его становление трудно переоценить, — отметили в сообщении.

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Рощевского.