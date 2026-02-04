Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе осенью откроется новая школа

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. В Симферополе в микрорайоне Луговое к началу учебного года откроется новая современная школа, рассчитанная на 350 мест. Об этом сообщил заместитель министра строительства Крыма Александр Резников.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что строительство учреждения ведется по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя», стоимость объекта — 514 миллионов рублей.

Новая школа — это современное учреждение. Она будет укомплектована всем необходимым: актовым залом и спортзалом, кабинетом труда, комфортабельными учебными классами. В школе будут соблюдены все требования безопасности.

рассказал Резников

Готовность объекта составляет около 65%. Сейчас строители выполняют работы по монтажу инженерных сетей, канализации, водопровода. Параллельно ведутся отделочные и малярные работы. Кровля и фасад здания практически готовы, сообщил представитель подрядной организации Сергей Григорович.

«Планируем закончить все основные строительно-монтажные в конце мая. И уже в июне приступить к установке технологического оборудования — парт, стульев. В августе объект будет полностью готов. Завершится также процесс лицензирования школы», — отметил представитель подрядчика.

Территория школы также будет благоустроена. Там разместят спортивные площадки и зоны отдыха, оборудуют дорожки.

Сейчас в Крыму возводят 10 школ. Все они будут сданы до 2028 года.

Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк призвал подрядчиков необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Как сообщалось, Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций.