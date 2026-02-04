В Симферополе осенью откроется новая школа

Он отметил, что строительство учреждения ведется по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя», стоимость объекта — 514 миллионов рублей.
Новая школа — это современное учреждение. Она будет укомплектована всем необходимым: актовым залом и спортзалом, кабинетом труда, комфортабельными учебными классами. В школе будут соблюдены все требования безопасности.
Готовность объекта составляет около 65%. Сейчас строители выполняют работы по монтажу инженерных сетей, канализации, водопровода. Параллельно ведутся отделочные и малярные работы. Кровля и фасад здания практически готовы, сообщил представитель подрядной организации Сергей Григорович.
«Планируем закончить все основные строительно-монтажные в конце мая. И уже в июне приступить к установке технологического оборудования — парт, стульев. В августе объект будет полностью готов. Завершится также процесс лицензирования школы», — отметил представитель подрядчика.
Территория школы также будет благоустроена. Там разместят спортивные площадки и зоны отдыха, оборудуют дорожки.
Сейчас в Крыму возводят 10 школ. Все они будут сданы до 2028 года.
Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк призвал подрядчиков необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Как сообщалось, Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций.