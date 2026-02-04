Ричмонд
ДТП на тротуаре в Уфе: пострадали два молодых человека

В Уфе Volkswagen Jetta сбил на тротуаре молодых людей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 4 февраля, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два пешехода. По предварительной информации Госавтоинспекции города, около водитель Volkswagen Jetta, двигаясь по улице Российской, сбил молодых людей, стоявших на тротуаре.

В результате аварии 20-летний и 19-летний пешеходы с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП начато административное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

В связи с произошедшим ГИБДД Уфы обратилась к водителям с призывом быть предельно внимательными и дисциплинированными, особенно в условиях ухудшения дорожной обстановки, и строго соблюдать правила маневрирования.

