Снова на занятия: ялтинские школы с четверга будут работать в штатном режиме

Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. В Ялте налаживается погода — температурный маятник качнулся в сторону плюса. Утром столбик термометра показывал 0, а на выходных обещают до +10. С завтрашнего дня образовательные учреждения работают в штатном режиме, — написала мэр в Telegram. И напомнила, что сегодня образовательные учреждения работают в режиме дежурных групп — пропуск не считается прогулом.