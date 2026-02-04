В Братске полицейские помогли бездомному мужчине восстановить паспорт. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 30 лет назад сибиряк переехал в Братск, женился, в семье родился сын. Однако после увольнения Михаил потерял жилье и оказался на улице. Единственным его документом был паспорт, выданный еще в СССР.
— Год назад, после того как мужчина получил обморожение, врачи отправили его в отделение социальной адаптации. Мы начали комплексную социальную и медицинскую работу и начали восстанавливать документы, — подчеркнула заведующая отделением Людмила Горбачёва.
Сначала оперативники установили, кто такой Михаил, предоставили ему временное жилье, а затем и вид на жительство. После этого мужчина наконец получил паспорт. Теперь он собирается вернуться в свою комнату и начать искать работу.