ГАИ может переставлять машины, мешающие уборке снега — в каких случаях

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Работы по очистке и обработке проезжей части проходят в столице, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ведомстве обратили внимание, что транспорт, который мешает работе специальной техники, может быть эвакуирован и доставлен на охраняемую стоянку.
«В случае отсутствия нарушений ПДД сотрудники ГАИ вправе переставить такой транспорт на обработанный участок дороги с помощью эвакуатора», — обратили внимание в УГАИ.
Владельцам машин порекомендовали оставлять на видном месте номер мобильного телефона, по которым с ними смогут связаться рабочие и инспекторы.
На Беларусь в наступившем году обрушились морозы и снегопады. Для расчистки дорог, кроме специальной, привлекалась также военная и сельхозтехника. Как предупреждал в январе глава МВД Иван Кубраков, все личные автомобили должны быть убраны с дворовых территорий и обочин, а бесхозные машины будут эвакуированы.
В 2025 году Совмин принял постановление %267, в соответствии с которым в случае хранения транспортных средств на придомовых территориях жилых домов, проезжей части улиц, дорог, проездов, владельцы транспорта обязаны чистить проезжую части от снега и мусора на расстоянии не менее одного метра.