Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ может переставлять машины, мешающие уборке снега — в каких случаях

Владельцам машин рекомендуется оставлять на видном месте номер мобильного телефона, по которым с ними смогут связаться рабочие и инспекторы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Работы по очистке и обработке проезжей части проходят в столице, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве обратили внимание, что транспорт, который мешает работе специальной техники, может быть эвакуирован и доставлен на охраняемую стоянку.

«В случае отсутствия нарушений ПДД сотрудники ГАИ вправе переставить такой транспорт на обработанный участок дороги с помощью эвакуатора», — обратили внимание в УГАИ.

Владельцам машин порекомендовали оставлять на видном месте номер мобильного телефона, по которым с ними смогут связаться рабочие и инспекторы.

На Беларусь в наступившем году обрушились морозы и снегопады. Для расчистки дорог, кроме специальной, привлекалась также военная и сельхозтехника. Как предупреждал в январе глава МВД Иван Кубраков, все личные автомобили должны быть убраны с дворовых территорий и обочин, а бесхозные машины будут эвакуированы.

В 2025 году Совмин принял постановление %267, в соответствии с которым в случае хранения транспортных средств на придомовых территориях жилых домов, проезжей части улиц, дорог, проездов, владельцы транспорта обязаны чистить проезжую части от снега и мусора на расстоянии не менее одного метра.