ГАИ может переставлять машины, мешающие уборке снега — в каких случаях

На Беларусь в наступившем году обрушились морозы и снегопады. Для расчистки дорог, кроме специальной, привлекалась также военная и сельхозтехника. Как предупреждал в январе глава МВД Иван Кубраков, все личные автомобили должны быть убраны с дворовых территорий и обочин, а бесхозные машины будут эвакуированы.