Из магазинов Молдовы отозвали очередную партию детской смеси: Не соответствует нормам безопасности

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщает об изъятии из продажи сухого молока NAN 1 OPTIPRO (800 г), партия 53410346AE (годен до 31.12.2027). Причина — несоответствие одного из ингредиентов от внешнего поставщика.
Родителей просят не использовать смесь из этой партии и вернуть её в магазины Kaufland, где возместят полную стоимость. Для справок работает бесплатная линия: 0800 863 785.
Ранее из магазинов уже изымали молочные смеси, содержащие опасные вещества. Последнюю партию на прошлой неделе.
Фото: ANSA.