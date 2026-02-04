Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из магазинов Молдовы отозвали очередную партию детской смеси: Не соответствует нормам безопасности

Родителей просят не использовать смесь из этой партии и вернуть её в магазины.

Источник: Комсомольская правда

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщает об изъятии из продажи сухого молока NAN 1 OPTIPRO (800 г), партия 53410346AE (годен до 31.12.2027). Причина — несоответствие одного из ингредиентов от внешнего поставщика.

Родителей просят не использовать смесь из этой партии и вернуть её в магазины Kaufland, где возместят полную стоимость. Для справок работает бесплатная линия: 0800 863 785.

Ранее из магазинов уже изымали молочные смеси, содержащие опасные вещества. Последнюю партию на прошлой неделе.

Фото: ANSA.