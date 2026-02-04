Из магазинов Молдовы отозвали очередную партию детской смеси: Не соответствует нормам безопасности

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщает об изъятии из продажи сухого молока NAN 1 OPTIPRO (800 г), партия 53410346AE (годен до 31.12.2027). Причина — несоответствие одного из ингредиентов от внешнего поставщика.