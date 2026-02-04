Как работает программа «Земский учитель» в 2026 году в Пермском крае?

Федеральная программа «Земский учитель», реализуемая в Пермском крае с 2020 года, предусматривает единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей педагогу, который переедет на работу в сельский населённый пункт, рабочий посёлок, посёлок городского типа или город с населением до 50 тысяч человек. Взамен он обязуется исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет.
По данным Министерства образования Пермского края, в период с 2020 по 2025 годы было определено 125 победителей, получивших выплату. В 2026 году дополнительно будет выбрано ещё 19 победителей.
Основные условия для участия в программе «Земский учитель» в Пермском крае.
Для участия в программе претендент должен соответствовать следующим требованиям:
- Наличие среднего профессионального или высшего педагогического образования;
- Возраст до 55 лет включительно на дату подачи документов;
- Место планируемого переезда не может совпадать с населённым пунктом, в котором претендент живёт или работает;
- Трудоустройство в общеобразовательную организацию на вакантную должность учителя, включённую в перечень вакантных должностей, с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы.
В случае, если претендент ещё не получил образование, то он должен завершить обучение в текущем году.
Что будет, если не отработать 5 лет по программе «Земский учитель»?
В случае расторжения договора педагог обязан возвратить в бюджет Пермского края выплату в полном объёме. Исключения — п. 8 ст. 77 ТК РФ «Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением», а также п. 5−7 ст. 73 ТК РФ «Признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением», «Смерть работника либо работодателя» и «Наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений» соответственно.