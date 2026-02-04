Как работает программа «Земский учитель» в 2026 году в Пермском крае?

Федеральная программа «Земский учитель», реализуемая в Пермском крае с 2020 года, предусматривает единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей педагогу, который переедет на работу в сельский населённый пункт, рабочий посёлок, посёлок городского типа или город с населением до 50 тысяч человек. Взамен он обязуется исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет.