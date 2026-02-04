Горвласти о процессе проектирования ул. Киевской: «Проектировщик зафиналился»

Тогда же представители муниципалитета напомнили, что «в 2023 году был заключён контракт на проектирование капитального ремонта улицы Киевской, от Тихорецкой до Камской, включая проезжую часть, тротуары, заездные карманы, освещение, новые светофоры», однако администрация его расторгла, «не согласившись с качеством проекта». При этом, по словам председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антона Романова, расторжение произошло по инициативе проектировщика, так как он «не давал тех результатов, которых ожидали».