Горвласти о процессе проектирования ул. Киевской: «Проектировщик зафиналился»

Проект капитального ремонта улицы Киевской, который подрядчик должен был закончить до конца 2025 года, практически готов. О достаточно длительном проектировании и его завершении во вторник, 3 февраля, журналистам сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.
«Мы заходим до апреля месяца на экспертизу с проектной документацией. Зафиналился наш проектировщик, получил все технические условия от всех компаний и инженерных структур. Значит, в апреле заходим на экспертизу, а дальнейший этап — формирование сметного расчёта», — сообщил Романов.
«Наша задача — заполучить проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу летом текущего года, для того чтобы при формировании бюджета на 2027 год мы могли обращаться в правительство Калининградской области за финподдержкой», — продолжила мысль Романова глава администрации города Елена Дятлова.
Определить предельную стоимость капремонта улицы Киевской в горадминистрации еще не успели.
«Дайте коллегам закончить проектирование, — попросила журналистов Дятлова не интересоваться финансовой стороной вопроса. — Да, по Киевской нужно заканчивать проектирование и уходить в реализацию».
Напомним, что в феврале 2025 года представители администрации Калининграда в комментариях на странице губернатора области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» сообщали, что подрядчик должен завершить работу над новым проектом капитального ремонта ул. Киевской до конца 2025 года.
Тогда же представители муниципалитета напомнили, что «в 2023 году был заключён контракт на проектирование капитального ремонта улицы Киевской, от Тихорецкой до Камской, включая проезжую часть, тротуары, заездные карманы, освещение, новые светофоры», однако администрация его расторгла, «не согласившись с качеством проекта». При этом, по словам председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антона Романова, расторжение произошло по инициативе проектировщика, так как он «не давал тех результатов, которых ожидали».
В августе 2023 года власти Калининграда выделяли деньги на проект капитального ремонта участка улицы Киевской от Тихорецкого тупика до улицы Камской. Тендер по выбору подрядчика был анонсирован на сайте областного Центра торгов. На разработку проекта в 2024 году готовы были потратить 19,3 млн рублей.
В сентябре 2023 года контракт был заключён со снижением до 15,4 млн рублей. На сегодняшний день работами занимается другой подрядчик, компания «Проинжиниринг», которая, судя по порталу Госзакупок, согласилась выполнить проектирование за 16,3 млн рублей.