Четыре «Сапсана» Москва — Петербург задержали до 35 минут днем 4 февраля

Около полудня 4 февраля стало известно, что сразу четыре «Сапсана» Москва — Петербург задержали от 18 до 35 минут. Не вовремя приедут пассажиры скоростных поездов: № 760, № 762, № 758 и № 756. Об этом предупредили в пресс-службе «Октябрьской железной дороги» (ОЖД).
— Составы задерживаются по техническим причинам. Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки, — говорится в сообщении.
Получить актуальную информацию о движении поездов можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте «РЖД» или по телефону Центра поддержки клиентов «РЖД»: 8 800 775 00 00. Последний работает круглые сутки и платить за него не надо.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что электрики «РЖД» протестировали в аварийном режиме контактную сеть будущей Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.