Режим повышенной готовности введен в Балахнинском округе в связи со снегопадами, сообщается в официальном телеграм-канале муниципального округа.
«На сегодняшний день на дорогах округа сложная ситуация. Коммунальные службы не справляются с уборкой снега из-за аномальных осадков. Администрация округа обратилась к руководителям предприятий за предоставлением дополнительной техники. Откликнулись несколько предприятий», — говорится в сообщении.
Уборочная техника работает в постоянном режиме, но не успевает расчищать все дороги одновременно. Водителей просят не оставлять автомобили у контейнерных площадок, а также не перекрывать подъезд к ним.
Напомним, что в первую очередь расчищаются центральные дороги, дороги с автобусным движением и те, что идут к социальным объектам, а также тротуары и остановки. Затем техника выходит на второстепенные улицы и частный сектор.
Придомовую и дворовую территорию убирают домоуправляющие компании, уборку снега дорог регионального значения осуществляет подрядная организация ГУАД Нижегородской области, дороги местного значения убирают сотрудники МБУ «Комбинат городского благоустройства». В поселках и деревнях уборкой снега занимается подрядная организация.
Ранее сообщалось, что январь этого года в Нижнем Новгороде стал самым снежным за 145 лет.