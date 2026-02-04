Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим повышенной готовности введен в Балахнинском округе

Коммунальные службы не справляются с уборкой снега.

Источник: Без источника

Режим повышенной готовности введен в Балахнинском округе в связи со снегопадами, сообщается в официальном телеграм-канале муниципального округа.

«На сегодняшний день на дорогах округа сложная ситуация. Коммунальные службы не справляются с уборкой снега из-за аномальных осадков. Администрация округа обратилась к руководителям предприятий за предоставлением дополнительной техники. Откликнулись несколько предприятий», — говорится в сообщении.

Уборочная техника работает в постоянном режиме, но не успевает расчищать все дороги одновременно. Водителей просят не оставлять автомобили у контейнерных площадок, а также не перекрывать подъезд к ним.

Напомним, что в первую очередь расчищаются центральные дороги, дороги с автобусным движением и те, что идут к социальным объектам, а также тротуары и остановки. Затем техника выходит на второстепенные улицы и частный сектор.

Придомовую и дворовую территорию убирают домоуправляющие компании, уборку снега дорог регионального значения осуществляет подрядная организация ГУАД Нижегородской области, дороги местного значения убирают сотрудники МБУ «Комбинат городского благоустройства». В поселках и деревнях уборкой снега занимается подрядная организация.

Ранее сообщалось, что январь этого года в Нижнем Новгороде стал самым снежным за 145 лет.