В Нижнем Новгороде утвердили порядок выплат надбавок молодым специалистам

Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Данный порядок применяется с 1 января 2026 года.
Право на получение ежемесячной надбавки имеют молодые специалисты по месту основной работы, являющиеся гражданами РФ в возрасте до 35 лет включительно, завершившие обучение, впервые устраивающиеся на работу в соответствии с полученной квалификацией, в том числе имеющие трудовой стаж по специальности до 3-х лет.
Ежемесячная надбавка устанавливается выпускникам учреждений высшего и среднего профессионального образования, возраст которых не превышает 35 лет включительно, принятым на работу на постоянной основе на педагогические должности в учреждения образования, культуры и спорта в течение трех лет после получения документа об образовании, а также работавшие в указанных учреждениях до получения документа об образовании.
Получать надбавку специалисты будут ежемесячно в течение трех лет с момента начала трудовой деятельности (в указанный период не включаются время прохождения военной службы по призыву и период по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, трудовая деятельность до получения документа об образовании).
Ежемесячная надбавка устанавливается к должностному окладу.
Сумма ежемесячной надбавки не влияет на размер доплат, надбавок и других выплат стимулирующего характера.
Размер ежемесячной надбавки составляет 3 тысячи рублей в месяц для молодого специалиста, имеющего диплом о среднем профессиональном образовании, и 5000 рублей в месяц для молодого специалиста, имеющего диплом о высшем образовании.
«Если молодой специалист работает на условиях неполного рабочего времени, размер ежемесячной надбавки уменьшается пропорционально фактически отработанному им времени. Если оплата труда молодого специалиста осуществляется в размере более одной ставки (оклада), размер ежемесячной надбавки не увеличивается», — уточняется в сообщении.