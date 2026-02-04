В Нижнем Новгороде утвердили порядок выплат надбавок молодым специалистам

Ежемесячная надбавка устанавливается выпускникам учреждений высшего и среднего профессионального образования, возраст которых не превышает 35 лет включительно, принятым на работу на постоянной основе на педагогические должности в учреждения образования, культуры и спорта в течение трех лет после получения документа об образовании, а также работавшие в указанных учреждениях до получения документа об образовании.