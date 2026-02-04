Фурсенко: западные ученые просят коллег из России продолжать сотрудничество

МОСКВА, 4 февраля /ТАСС/. Иностранные ученые, в том числе из недружественных стран, продолжают сотрудничество с российскими коллегами по нескольким научным направлениям. Об этом рассказал ТАСС помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
«Есть обращения от них, где они просят, чтобы мы провели совместные встречи, потому что есть целый ряд направлений, по которым они без нас не успевают справиться», — сказал он, отвечая на вопрос о том, продолжается ли сотрудничество ученых РФ с иностранными партнерами, в том числе из недружественных стран.