«Вообще не суровый город, а люди — фантастические»: Ольга Бузова высказалась о Челябинске

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова тепло отозвалась о Челябинске, разрушив стереотип о «суровом» городе. Своим мнением артистка поделилась на презентации своего фильма.
— Вообще не суровый город, как про вас рассказывают. Я не знаю, кто это придумал. Челябинск мрачный из-за заводов и городской эстетики, но не суровый. Люди здесь добрые, невероятные, фантастические. Люди слова, чести и порядка.
Отдельно артистка отметила местные вузы, в которых бывала со своим образовательным проектом «Ольга Вузова», и призналась, что искренне любит Челябинск.
— У вас невероятно крутые вузы. Я вообще очень люблю Челябинск и все города нашей страны, — добавила она.
В Челябинске Бузова представила романтическую комедию «Равиоли Оли». Это первый полнометражный фильм, в котором артистка исполнила главную роль. Для Бузовой картина стала новым этапом в карьере после телевизионных проектов, театральной сцены и участия в шоу «Дом-2».