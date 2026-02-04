Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вообще не суровый город, а люди — фантастические»: Ольга Бузова высказалась о Челябинске

Ольга Бузова на встрече с поклонниками поделилась мнением о Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова тепло отозвалась о Челябинске, разрушив стереотип о «суровом» городе. Своим мнением артистка поделилась на презентации своего фильма.

— Вообще не суровый город, как про вас рассказывают. Я не знаю, кто это придумал. Челябинск мрачный из-за заводов и городской эстетики, но не суровый. Люди здесь добрые, невероятные, фантастические. Люди слова, чести и порядка.

Отдельно артистка отметила местные вузы, в которых бывала со своим образовательным проектом «Ольга Вузова», и призналась, что искренне любит Челябинск.

— У вас невероятно крутые вузы. Я вообще очень люблю Челябинск и все города нашей страны, — добавила она.

В Челябинске Бузова представила романтическую комедию «Равиоли Оли». Это первый полнометражный фильм, в котором артистка исполнила главную роль. Для Бузовой картина стала новым этапом в карьере после телевизионных проектов, театральной сцены и участия в шоу «Дом-2».