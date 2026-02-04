В России начался первый отбор в отряд космонавтов с использованием ИИ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новый отбор в отряд космонавтов начался в России, соответствующее положение утвердил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
«Стартовал очередной отбор в отряд космонавтов “Роскосмоса”. Глава госкорпорации “Роскосмос” Дмитрий Баканов утвердил положение о порядке и условиях проведения открытого конкурса по отбору граждан Российской Федерации в кандидаты в космонавты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что отбирать претендентов будет Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина при участии представителей Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Отбор пройдет в два этапа. На заочном этапе претенденты должны подготовить и направить для проверки необходимый комплект документов. Тех претендентов, документы которых удовлетворяют требованиям, пригласят на очный этап отбора для проверки профессиональных навыков, психологических качеств, физической формы и состояния здоровья. Тех, кто не прошел заочный этап, уведомят об этом.
Ранее Баканов сообщил, что новый отбора начнётся в первом квартале 2026 года. По его словам, анализ состояния здоровья космонавтов, их психологических тестов и остальных параметров в этот раз будет проходить с помощью искусственного интеллекта. Прежде об использовании таких технологий при отборе в космонавты не сообщалось.
Новый отбор стал пятым открытым набором в объединённый отряд «Роскосмоса» с 2012 года. До этого в них могли участвовать только военные лётчики и сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли.
Сейчас в российском отряде 23 космонавта и четверо кандидатов в космонавты, которые были отобраны в 2024 году и в сентябре сдадут экзамены на получение статуса космонавт-испытатель. 20 из них уже побывали в космосе, но 13 — пока только по одному разу.