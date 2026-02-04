В России начался первый отбор в отряд космонавтов с использованием ИИ

Сейчас в российском отряде 23 космонавта и четверо кандидатов в космонавты, которые были отобраны в 2024 году и в сентябре сдадут экзамены на получение статуса космонавт-испытатель. 20 из них уже побывали в космосе, но 13 — пока только по одному разу.