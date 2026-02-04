«Теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы». Синоптики сказали о потеплении перед выходными в Беларуси

Синоптики сказали о резком потеплении в Беларуси перед выходными. Подробности сообщает портал pogoda.by.
Согласно предварительному прогнозу, за погоду в стране 6 и 7 февраля будут отвечать фронтальные разделы, а также теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы.
В пятницу, 6 февраля, ожидается облачная погода, временами возможны осадки в виде снега, мокрого снега, а по западной части с дождем. Также вероятны гололед, слабая метель, налипание мокрого снега. Синоптики предупреждают о снежных заносах на дорогах. На отдельных участках дорог возможна гололедица.
Ветер окажется юго-восточный умеренный, местами порывистый. В ночные часы температура воздуха окажется от −1 градуса по юго-западной части и до −14 градусов по северо-востоку Беларуси. Днем будет от −2 до −9 градусов, а по югу и западу — от −1 до +1 градуса.
В субботу, 7 февраля, сохранится облачная погода. На большей части территории страны пройдут снег, мокрый снег, а по западной части с дождем. Местами возможен гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет преобладать восточный умеренный, местами порывистый.
В ночные часы прогнозируется от −1 градуса по юго-западной части и до −11 по северо-восточной. Днем температура воздуха окажется от −1 до −8 градусов, а по западу — от 0 до +1 градуса.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз на февраль 2026 в Беларуси: «Ласковый, пушистый и с 17 теплыми днями».
