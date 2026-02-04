«В зоне максимальных рисков для Земли будет еще три дня». Ученые предупредили о магнитных бурях после пяти сильных вспышек на Солнце

По информации ученых, в четверг, 5 декабря, к Земле должны начать приходить первые возмущения от начавшегося пару дней назад всплеска солнечной активности. В лаборатории напомнили, что только за первые три дня февраля на Солнце наблюдался исключительно высокий уровень активных процессов, были зарегистрированы пять вспышек высшего класса X и около 50 вспышек уровня M. Однако несмотря на это магнитные бури пока ожидаются слабыми.