«В зоне максимальных рисков для Земли будет еще три дня». Ученые предупредили о магнитных бурях после пяти сильных вспышек на Солнце

Ученые сказали, что на Земле начнутся магнитные бури после произошедших на Солнце пяти сильных вспышек. Подробности белорусам и другим жителям Земли сообщил телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
По информации ученых, в четверг, 5 декабря, к Земле должны начать приходить первые возмущения от начавшегося пару дней назад всплеска солнечной активности. В лаборатории напомнили, что только за первые три дня февраля на Солнце наблюдался исключительно высокий уровень активных процессов, были зарегистрированы пять вспышек высшего класса X и около 50 вспышек уровня M. Однако несмотря на это магнитные бури пока ожидаются слабыми.
— Центры солнечной активности только 3 февраля вышли в зону влияния на Землю, и планета пока будет задета лишь краями ушедших с Солнца в предыдущий период выбросов плазмы. Основная их масса пройдет мимо планеты, — предполагают в лаборатории.
При этом на Солнце продолжает расти новая активная область 4366, ее площадь уже превысила 1000 единиц миллионных долей полусферы, считающуюся психологическим барьером. Ранее, в текущем солнечном цикле, этого достигали только пять групп пятен.
— В зоне максимальных рисков для Земли область 4366 будет находиться еще около трех суток, — констатировали ученые.
Напомним, мощная вспышка уровня Х случилась на Солнце 3 февраля.
Тем временем глава МЧС доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации в Беларуси из-за сильных морозов.
Здесь мы писали, что произошло в Беларуси из-за сильных морозов 3 февраля, когда в школы Беларуси не пришло более 350 тысяч детей.
Кстати, Белгидромет уже сказал, когда морозы отступят в Беларуси.