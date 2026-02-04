В Челябинск на самолете прибыл морской черт, но его отправили обратно

В челябинском аэропорту при проверке грузов обнаружили нарушение. Предприниматель на самолете привез на Южный Урал больше 50 килограммов рыбы — охлажденные тушки сибаса, рыбы-попугая и морского черта.
Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, с чертом у бизнесмена возникли проблемы — не нашлось документов о лабораторных исследованиях рыбы на безопасность. Предприниматель отказался проводить тесты, так что ввозить почти 11 килограммов тушек ему запретили.
В норме морской черт (он же европейский удильщик) обитает в Атлантическом океане. Но местом производства жутковатых с виду рыбин по документам значилась Московская область. Туда и отправили не прошедший проверку груз.