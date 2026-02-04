Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Морозы ослабеют к выходным в Москве и будут более мягкими, ожидается облачная погода и небольшой снег, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Погода в выходные, она будет, скажем так, более мягкая. Морозы сохранятся, но все-таки они будут мягкими. Зато погода будет облачная, уже не будет такого яркого солнца. Время от времени будет приниматься небольшой снежок. Что касается температурного режима, как я уже сказала, морозы у нас ослабеют. Преобладающая температура в ночные часы будет в пределах где-то минус 13 — минус 15 в Москве. Дневная температура минус 10 — минус 12 градусов», — рассказала Позднякова.
Она отметила, что и в субботу, и в воскресенье сохранится этот температурный режим. Температура воздуха будет хотя и ниже климатической нормы, но уже всего на пять-шесть градусов, а не на 10, как во вторник и в среду. «Так что можно сказать, что морозы к выходным ослабеют», — подчеркнула Позднякова.