Жителям Кушвы вернули отопление после аварии

Жителям Кушвы восстановили отопление после аварии. Напомним, что перебои с подачей тепла начались еще 20 января из-за порыва в котле № 2. Как отметил глава Кушвы Михаил Слепухин, ремонт будет осуществлен после прогрева школы и детского сада.
— Отремонтированный вчера котёл № 3 выводим на режим нагрузки. МУП «Теплодом» осуществил врезку мобильной котельной, провели пуско-наладочные работы. 3 февраля в 03:00 часа мобильная котельная была запущена. Утром режим теплоподачи вырос до 73 градусов, — отметил глава Кушвы.
Мобильная котельная, направленная в Кушву по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера, пробудет в городе до весны. Также было принято решение купить котел для котельной «Уральская» в рамках капремонта. В дальнейшем его перенесут в котельную «Квартальная».
Кроме этого, в декабре 2025 года был заключен договор на разработку документации для строительства новой котельной, взамен «Уральской» и «Блочной». Ее смонтируют и введут в эксплуатацию уже в начале отопительного сезона 2026 года.
Отмечается, что в домах в районе котельной «Уральская» температура стабилизировалась.