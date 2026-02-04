Ричмонд
В Казани завершен план «Буран»

В Казани завершили план «Буран», введенный 31 января из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

С 4 февраля школы и детские сады города вернулись к очному режиму работы.

С 5 февраля занятия в художественных, музыкальных, спортивных школах и школах искусств, а также работа домов культуры и подростковых клубов проходят по обычному графику.