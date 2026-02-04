Ричмонд
Получила перелом копчика: в Уфе девочка-подросток травмировалась в городском сквере

В Уфе выплатили компенсацию пострадавшей из-за несправных качелей девочке.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии добилась компенсации для 14-летней девочки, получившей травму в одном из уфимских скверов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В июне прошлого года в сквере Мусы Гареева девочка каталась на качелях, когда пластиковое сиденье оторвалось вместе с ней. Упав на асфальт, подросток получила закрытый перелом копчика, что впоследствии было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести.

Балансодержателем территории и оборудования является МБУ «Горзеленхоз». Прокуратура внесла в адрес руководителя учреждения представление, после которого качели были отремонтированы, а ответственный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура Орджоникидзевского района Уфы обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Инстанция удовлетворила требования, обязав МБУ «Горзеленхоз» выплатить пострадавшей 250 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле надзорного органа.

