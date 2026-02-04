Получила перелом копчика: в Уфе девочка-подросток травмировалась в городском сквере

В июне прошлого года в сквере Мусы Гареева девочка каталась на качелях, когда пластиковое сиденье оторвалось вместе с ней. Упав на асфальт, подросток получила закрытый перелом копчика, что впоследствии было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести.