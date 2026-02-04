Нижегородских школьников в малых городах и селах предложили кормить бесплатно

В настоящее время бесплатное горячее питание предоставляется только ученикам начальных классов. Однако учащиеся средних и старших классов также проводят в школе значительное время и испытывают серьезные учебные нагрузки, особенно в отдаленных районах, где дети зачастую добираются до школы из других населенных пунктов.