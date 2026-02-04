Сокращение льда в Баренцевом море увеличило число холодных зим в европейской РФ

Семенов уточнил, что такие похолодания происходят наиболее часто «именно со второй половины января до конца февраля» и этот эффект хорошо виден в статистике температурных аномалий за последние 20 лет. По его словам, связано это с «аномалиями атмосферной циркуляции, вызванными сокращением площади льда и способствующими затоку холодных арктических воздушных масс на ЕТР».