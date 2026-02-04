Сокращение льда в Баренцевом море увеличило число холодных зим в европейской РФ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Резкое сокращение площади морских льдов в Баренцевом море зимой в начале XXI века, сопровождающееся сильным потеплением в Арктике, парадоксальным образом привело к росту числа холодных зим в европейской части России, сообщил ТАСС директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик РАН Владимир Семенов.
«Резкое сокращение площади морских льдов в Баренцевом море зимой в начале 21 века привело, парадоксальным образом (так как оно сопровождается сильным потеплением в Арктике), к учащению холодных зим на ЕТР (европейской территории России — прим. ТАСС)», — сказал он.
Семенов уточнил, что такие похолодания происходят наиболее часто «именно со второй половины января до конца февраля» и этот эффект хорошо виден в статистике температурных аномалий за последние 20 лет. По его словам, связано это с «аномалиями атмосферной циркуляции, вызванными сокращением площади льда и способствующими затоку холодных арктических воздушных масс на ЕТР».
Комментируя наблюдающиеся морозы, ученый отметил, что в статистике есть понятие возвратного периода превышения порога: «Возможно, морозные температуры в эти дни соответствуют таким значениям, которые за продолжительный период наблюдаются в среднем раз в 20 лет».
Семенов напомнил, что среднесуточная температурная норма последних 30 лет для января-февраля составляет примерно минус 6 градусов — это около минус 10 градусов ночью и минус 2−3 днем. При этом, подчеркнул академик, что климат теплеет: «в 1960—1990 годах было в среднем на 3 градуса холоднее».
Если заглянуть в будущее, продолжил ученый, численные эксперименты с моделями климата показывают: при дальнейшем сокращении льда в Баренцевом и Карском морях в зимний период «аномалии циркуляции должны смениться на противоположные и зимы, наоборот, станут аномально теплыми». «Этого следует ожидать через 10−15 лет, если лед продолжит таять такими же темпами, что и в начале века», — уточнил он.
О последствиях холодов и выпавшего снега для растений и животных говорить еще рано, зима продолжается, добавил Семенов. При этом он отметил, что пока «не видит чего-то экстраординарного в наблюдавшихся аномалиях». «В недавнем прошлом морозы были и посильнее, снежные зимы тоже не редкость», — отметил ученый.