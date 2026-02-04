Сирены оповещения населения включат на автовокзале в Волжском

Как сообщила администрация города, плановые технические работы пройдут в Волжском 5 и 6 февраля на территории трех объектов: АМУ ФКС «Волжанин» на ул. Мира, автовокзал ООО «БУС-АВТО» на ул. Кирова и на ТП 149 в поселке Уральский.