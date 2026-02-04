Сирены оповещения населения включат на автовокзале в Волжском

Как сообщила администрация города, плановые технические работы пройдут в Волжском 5 и 6 февраля на территории трех объектов: АМУ ФКС «Волжанин» на ул. Мира, автовокзал ООО «БУС-АВТО» на ул. Кирова и на ТП 149 в поселке Уральский.
— В указанные дни вблизи следующих объектов прозвучит тестовое речевое сообщение: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения», — уточнили в администрации Волжского.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше